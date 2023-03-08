Защитник “Барселоны” Араухо получил испанский паспорт

Защитник “Барселоны” Рональд Араухо получил испанский паспорт.

Как пишет источник, футболист сборной Уругвая получил гражданство Испании еще в декабре 2022 года, но документы ему выдали только сейчас.

Напомним, что уругвайский футболист находится в системе каталонского клуба с 2018 года.

В текущем розыгрыше Ла Лиги защитник провел 13 матчей, в которых отдал один голевой пас.