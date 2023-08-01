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Защитник "Барселоны" Араухо перешел в другой клуб Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 15:15
Защитник "Барселоны" Араухо перешел в другой клуб Ла Лиги Фото: твиттер "Лас-Пальмаса"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Лас-Пальмаса” на официальном сайте объявила о переходе правого защитника “Барселоны” и сборной Мексики Хулиана Араухо.

Клуб с Канарских островов арендовал футболиста до лета 2024 года. При этом у “Лас-Пальмаса” не будет приоритетного права на выкуп трансфера игрока по истечении срока аренды.

21-летний Араухо выступает за “Барселону” с января 2023 года. Он перешел в каталонский клуб из американского клуба “Лос-Анджелес Гэлакси”. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Мексиканец в прошлом сезоне не успел дебютировать за “Барсу”, так как его трансфер был оформлен с опозданием на несколько секунд после закрытия зимнего трансферного окна. В составе “Лос-Анджелес Гэлакси” Араухо принял участие в 109 матчах за четыре сезона, забив два гола и сделав 14 результативных передач.

Араухо родился в Соединенных Штатах Америки. С 2017 по 2021 год он играл за юношеские и молодежные составы сборной США. В 2021 году он принял решение выступать за сборную Мексики. Всего за мексиканскую национальную команду Араухо провел 10 матчей, не забил ни одного гола и не отдал одной результативной передачи, а также получил три желтые карточки.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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