Защитник "Атлетико" получил две желтые в матче с "Реалом" за 2 минуты

Защитник “Атлетико” Стефан Савич получил курьезную красную карточку в матче ¼ финала Кубка Испании с “Реалом”.

Игрок “матрасников” получил первую желтую карточку на 97-й минуте за то, что не хотел отдавать мяч Винисиусу Жуниору, а спустя две минуты он грубо сыграл против Эдуардо Камавинги.

Интересно, что уже 104-й минуте “Реал” забил второй мяч и повел в счете, а позже “сливочные” установили окончательный счет на табло - 3:1.