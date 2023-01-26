Защитник “Арсенала” Соареш переходит в другой клуб АПЛ

Защитник “Арсенала” Седрик Соареш может сменить клуб этой зимой.

Как пишет источник, 31-летнего португальца хочет арендовать “Фулхэм”.

Речь идет об аренде до конца сезона без опции выкупа.

В соглашении будет прописано, что “Фулхэм” выплатит Соарешу зарплату в полном объеме - а это 100 тысяч фунто в внеделю.

В текущем сезоне португалец провел за “Арсенал” 4 матча.