Защитник “Арсенала” Соареш переходит в другой клуб АПЛ
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Арсенала/автор неизвестен
Защитник “Арсенала” Седрик Соареш может сменить клуб этой зимой.
Как пишет источник, 31-летнего португальца хочет арендовать “Фулхэм”.
Речь идет об аренде до конца сезона без опции выкупа.
В соглашении будет прописано, что “Фулхэм” выплатит Соарешу зарплату в полном объеме - а это 100 тысяч фунто в внеделю.
В текущем сезоне португалец провел за “Арсенал” 4 матча.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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