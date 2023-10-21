Защитник Арсенала, сказал, что хочет оставаться в клубе как можно дольше

Защитник Арсенала, Бен Уайт, заявил, что очень хочет подписать новый контракт с клубом, поскольку надеется остаться в нем как можно дольше.

У правого защитника осталось почти три года по его нынешнему контракту с "канонирами", но в прошлом месяце сообщалось, что команда северного Лондона готова начать переговоры о продлении.

26-летний Уайт перешел в Арсенал из Брайтона в 2021 году и уже провел за клуб 95 матчей. В этом сезоне он провел на поле каждую минуту в составе «канониров» в Премьер-лиге и забил один гол.

На вопрос в интервью Sky Sports, хочет ли он продлить свой контракт, он ответил

«Да, конечно. Я хочу оставаться в Арсенале как можно дольше, оставаться на самом высоком уровне и вернуть этот клуб на вершину, где он должен быть. Удивительное ощущение возникает, когда говорят, что меня хочет подписать другая команда. У меня еще есть несколько лет по моему нынешнему контракту, так что даже говорить об этом – приятное чувство».

Арсенал свой следующий матч проведет уже сегодня отправившись в гости к Челси. После восьми туров «канониры» делят первую строчку с Тоттенхэмом.