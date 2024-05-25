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Защитили титул. Барселона второй год подряд выиграла женскую Лигу Чемпионов УЕФА

Новости футбола Сегодня, 13:58
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Защитили титул. Барселона второй год подряд выиграла женскую Лигу Чемпионов УЕФА Фото: x.com/UWCL

Барселона и Лион сражались в финале женской Лиги Чемпионов УЕФА.

Каталонская команда защищала титул лучшей команды Европы, который она завоевала годом ранее. В минувшем году они обыграли в финале Вольфсбург (3:2).

В первом тайме команды голов не забивали. Во второй половине встречи каталонки вышли вперед усилиями Айтана Бонмати. Француженки не смогли ответить ничем. А Барса забила еще раз, доведя матч до уверенной победы.

Женская команда Барселоны выиграла Лигу чемпионов третий раз в своей истории. У Лиона остается рекордные восемь титулов.

Эта игра была пятой в истории между данными командами. Барселона добыла первую победу - все предыдущие 4 матча выиграл Лион.

Лига Чемпионов УЕФА Женщины
Финал
Барселона - Лион 2:0
Гол: Бонмати, 63,Путельяс, 90+5

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