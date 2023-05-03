"Заря" в меньшинстве дожала "Верес"

В матче 24-го тура УПЛ “Заря” победила “Верес” со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Максима Имерекова во втором тайме.

Гости играли в меньшинстве после удаления вратаря Ющишина на 19-й минуте.

“Заря” занимает третье место в турнирной таблице, а “Верес” - 12-ю позицию.

Заря — Верес — 1:0 (0:0)

Гол: Имереков, 54

Удаление: Ющишин, 19