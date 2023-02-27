"Заря" усилилась нападающим "Шахтера"

Пресс-служба луганской “Зари” на официальном сайте объявила о переходе нападающего донецкого “Шахтера” Дениса Почапского.

Сумма трансфера и срок длительности контракта игрока не разглашаются.

18-летний Почапский является воспитанником “Шахтера”, но за главную команду не сыграл ни одного матча. Сдавался в аренду в клуб третьей польской лиги “Вислоку”.

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