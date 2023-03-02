"Заря" подписала защитника киевского "Динамо"
Новости футбола Сегодня, 05:40
Фото: твиттер Динамо/Автор неизвестен
Луганская “Заря” завершила трансфер защитника киевского “Динамо” Никиты Бурды.
Как сообщили на сайте столичной команды, луганчане арендовали 27-летнего игрока до завершения нынешнего сезона.
Отметим, что Бурда уже внесен в заявку “Зари” для участия в УПЛ под 26-м номером.
В данный момент луганский клуб идет на 4-м месте в таблице УПЛ, в то время как “Динамо” идет на строчку выше.
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