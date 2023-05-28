АНГ РУ
Главная Новости "Заря" одержала важную победу и приблизилась к второму месту в УПЛ

"Заря" одержала важную победу и приблизилась к второму месту в УПЛ

Новости футбола Сегодня, 10:09
"Заря" одержала важную победу и приблизилась к второму месту в УПЛ Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Украины “Заря” на выезде обыграла “Александрию” со счетом 2:0.

Победу луганскому клубу принесли голы Назария Русина и Сергея Булецы.

“Заря”, набрав 64 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, и лишь по дополнительным показателям отстает от “Днепра-1”, который занимает второе место. “Александрия” с 43 очками осталась на пятом месте.

“Александрия” – “Заря” – 0:2 (0:2)
Голы: Русин, 9 - 0:1, Булеца, 25 - 0:2

“Александрия”: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Кулаков (Кожушко, 67), Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Шулянский (Матюшенко, 89), Скорко (Кобзарь, 76), Копына, Рыбалка (Мустафаев, 46).

“Заря”: Сапутин, Батагов, Имереков, Бутко, Вантух, Бражко (Смиян, 90+4), Шахов, Русин (Полегенько, 74), Булеца (Погорелый, 74), Антюх (Дришлюк, 64), Мышнев (Хахлев, 64).

Не пропустите: “Шахтер” разгромил “Днепр-1” и стал чемпионом Украины.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Заря Александрия Премьер-лига Украина
Популярные новости
"Шахтер" стал чемпионом Украины Новости футбола Сегодня, 09:57 "Шахтер" стал чемпионом Украины
Месси принес ПСЖ титул чемпиона Лиги 1 Новости футбола Вчера, 16:54 Месси принес ПСЖ титул чемпиона Лиги 1
Клуб Криштиану Роналду не смог стать чемпионом Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:13 Клуб Криштиану Роналду не смог стать чемпионом Саудовской Аравии
Родриго принес "Реалу" победу в гостевом матче Ла Лиги Новости футбола Вчера, 14:59 Родриго принес "Реалу" победу в гостевом матче Ла Лиги
Руководство "Баварии" отправлено в отставку Новости футбола Вчера, 13:42 Руководство "Баварии" отправлено в отставку
"Бавария" стала чемпионом Германии Новости футбола Вчера, 11:30 "Бавария" стала чемпионом Германии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:45 ПСВ вырвал победу в Алкмаре и пробился в Лигу чемпионов Новости футбола Сегодня, 10:36 "Аякс" проиграл в гостевом матче чемпионата Нидерландов и не попал в Лигу чемпионов Новости футбола Сегодня, 10:09 "Заря" одержала важную победу и приблизилась к второму месту в УПЛ Новости футбола Сегодня, 09:57 "Шахтер" стал чемпионом Украины Новости футбола Сегодня, 04:53 Украина получила прямое место в группе Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 04:39 Месси сравнялся по числу трофеев с рекордсменом Дани Алвесом Новости футбола Сегодня, 04:30 Роналду впервые в карьере два года не выигрывает титулы Новости футбола Сегодня, 04:00 Канселу за один сезон выиграл два топ-чемпионата Новости футбола Сегодня, 03:50 Наставник ПСЖ оценил игру Месси в этом сезоне Новости футбола Сегодня, 03:37 Неймар отреагировал на чемпионство ПСЖ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Саутгемптон - Ливерпуль 28 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брентфорд - Манчестер Сити 28 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Астон Вилла - Брайтон 28 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал - Вулверхэмптон 28 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Янг Бойз - Винтертур 29 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Цюрих - Лугано 29 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Санкт-Галлен - Сьон 29 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Базель - Грассхоппер 29 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Сивасспор - Коньяспор 30 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Истанбулспор - Адана Демирспор 30 мая 2023 года