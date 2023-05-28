"Заря" одержала важную победу и приблизилась к второму месту в УПЛ

В матче 29-го тура чемпионата Украины “Заря” на выезде обыграла “Александрию” со счетом 2:0.

Победу луганскому клубу принесли голы Назария Русина и Сергея Булецы.

“Заря”, набрав 64 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, и лишь по дополнительным показателям отстает от “Днепра-1”, который занимает второе место. “Александрия” с 43 очками осталась на пятом месте.

“Александрия” – “Заря” – 0:2 (0:2)

Голы: Русин, 9 - 0:1, Булеца, 25 - 0:2

“Александрия”: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Кулаков (Кожушко, 67), Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Шулянский (Матюшенко, 89), Скорко (Кобзарь, 76), Копына, Рыбалка (Мустафаев, 46).

“Заря”: Сапутин, Батагов, Имереков, Бутко, Вантух, Бражко (Смиян, 90+4), Шахов, Русин (Полегенько, 74), Булеца (Погорелый, 74), Антюх (Дришлюк, 64), Мышнев (Хахлев, 64).

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