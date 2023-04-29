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"Заря" одержала уверенную победу в УПЛ

Новости футбола Сегодня, 15:18
"Заря" одержала уверенную победу в УПЛ Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Украины луганская “Заря” на своем поле обыграла одесский “Черноморец” со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Эдуардо Герреро, Дениса Антюха и Назария Русина. У гостей отличился Виталий Ермаков.

“Заря”, набрав 49 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Черноморец” с 23 очками остался на 12-й позиции.

“Заря” – “Черноморец” – 3:1 (2:0)
Голы: Герреро, 16 - 1:0, Антюх, 34 - 2:0, Ермаков, 45 - 2:1, Русин, 80 - 3:1

Заря”: Сапутин, Имереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Шахов, Булеца (Мишнев, 61), Русин (Полегенько, 83), Антюх (Дрышлюк, 83), Герреро (Погорелый, 90).

“Черноморец”: Непогодов, Путря, Брагару, Салюк, Васильев (Политило, 81), Гучек (Штогрин, 72), Кузык, Авагимян (Войтиховский, 78), Бадибанга, Демченко, Ермаков.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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