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"Заря" одержала уверенную победу в матче чемпионата Украины

Новости футбола Сегодня, 09:08
"Заря" одержала уверенную победу в чемпионате Украины Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Украины “Заря” на своем поле обыграла “Ингулец” со счетом 2:0.

Победу луганскому клубу принесли голы Владимира Бражко и Назария Русина.

“Заря”, набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ингулец” с 27 очками остался на 12-й позиции.

“Заря” – “Ингулец” – 2:0 (1:0)
Голы: Бражко, 21 (с пенальти) - 1:0, Русин, 81 - 2:0

“Заря”: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Вантух (Снурницын, 88), Бражко, Мышнев (Полегенько, 88), Булеца (Дришлюк, 69), Антюх, Русин (Погорелый, 88), Герреро (Хахлев, 74).

Ингулец”: Билык, Нагиев, Ковалев (Поспелов, 46), Павлов (Коробенко, 78), Кучеренко, Смоляков, Кухарук (Головкин, 67), Клименко (Козиренко, 46), Запорожец, Козак, Ситало (Марусич, 58).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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