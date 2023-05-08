"Заря" одержала крупную победу в чемпионате Украины

В матче 25-го тура чемпионата Украины луганская на своем поле разгромила харьковский “Металлист 1925” со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Евгения Шахова, Назария Русина и Эдуардо Герреро.

“Заря”, набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Металлист 1925” с 27 очками остался на девятой позиции.

“Заря” – “Металлист 1925” – 3:0 (1:0)

Голы: Шахов, 8 - 1:0, Русин, 48 - 2:0, Герреро, 52 - 3:0

“Заря”: Сапутин, Батагов, Снурницын, Бутко, Вантух, Шахов, Булеца (Нагнойный, 81), Дришлюк (Мишнев, 46), Русин Н. (Хахлев, 69), Антюх (Полегенько, 81), Герреро (Погорелый, 69).

“Металлист 1925”: Сидоренко (Потимков И., 70), Безуглый, Мартынюк, Курило, Рудавский, Габелок, Русин Р., Кравченко (Сологуб, 82), Ткачук А., Ременюк (Абдуллаев, 59), Островский.

Не пропустите: Киевское "Динамо" одержало тяжелую победу в УПЛ.