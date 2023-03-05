"Заря" одержала феерическую победу в чемпионате Украины

В матче 16-го тура чемпионата Украины луганская “Заря” на выезде обыграла полтавскую “Ворсклу” со счетом 3:2.

Хозяева после первого тайма выигрывали с преимуществом в два мяча благодаря дублю Таулянт Сефери. На 57-й минуте разрыв в счете сократил Владимир Бражко. В компенсированное время гости вырвали победу, отличились Назарий Русин и Бражко, оформивший дубль.

“Заря”, набрав 31 очко, вышла на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ворскла” с 18 очками осталась на девятой позиции.

“Ворскла” - “Заря” - 2:3 (2:0)

Голы: Сефери, 5 - 1:0, Сефери, 16 (с пенальти) - 2:0, Бражко, 57 - 2:1, Русин, 90+1 - 2:2, Бражко, 90+4 - 2:3

“Ворскла”: Исенко - Пердута, Рамирес, Чеснаков, Скляр - Юрченко (Яворский, 74), Павлюк - Сефери, Степанюк, Фелипе - Лопес (Хрипчук, 63).

“Заря”: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Бражко, Мишнев (Погорилый, 78) - Антюх (Хлань, 63), Булеца, Русин - Нагнойный (Герреро, 46).

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