"Заря" обыграла аутсайдера и оторвалась от "Динамо"

Луганская “Заря” обыграла ФК “Львов” в матче чемпионата Украины со счетом 3:1.

В составе луганского коллектива забивали Назарий Русин, Максим Имереков и Сергей Булеца. За гостей гол престижа забил Владислав Бугай.

Победа позволила луганчанам закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице.

На данный момент “Заря” опережает “Динамо” на 4 балла, при этом отстает от лидирующего “Днепра-1” на 2 очка.