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"Заря" обыграла аутсайдера и оторвалась от "Динамо"

Новости футбола Сегодня, 09:10
Фото: твиттер Зари/Автор неизвестен Фото: твиттер Зари/Автор неизвестен

Луганская “Заря” обыграла ФК “Львов” в матче чемпионата Украины со счетом 3:1.

В составе луганского коллектива забивали Назарий Русин, Максим Имереков и Сергей Булеца. За гостей гол престижа забил Владислав Бугай.

Победа позволила луганчанам закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице.

На данный момент “Заря” опережает “Динамо” на 4 балла, при этом отстает от лидирующего “Днепра-1” на 2 очка.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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