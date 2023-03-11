"Заря" обыграла аутсайдера и оторвалась от "Динамо"
Новости футбола Сегодня, 09:10
Фото: твиттер Зари/Автор неизвестен
Луганская “Заря” обыграла ФК “Львов” в матче чемпионата Украины со счетом 3:1.
В составе луганского коллектива забивали Назарий Русин, Максим Имереков и Сергей Булеца. За гостей гол престижа забил Владислав Бугай.
Победа позволила луганчанам закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице.
На данный момент “Заря” опережает “Динамо” на 4 балла, при этом отстает от лидирующего “Днепра-1” на 2 очка.
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