“Заря” минимально проиграла "Кривбассу"

В матче 20-го тура УПЛ луганская “Заря” играла против “Кривбасса” на выезде.

Встреча завершилась победой команды из Днепропетровской области со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Рифе Капич.

После 20-ти туров у “Зари” 40 баллов и третья строчка турнирной таблицы. “Кривбасс” набрал 28 очков и идет шестым.