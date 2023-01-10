Заплатят миллионы: "Барселона" проиграла суд бывшему игроку

Бразильский полузащитник Матеус Фернандес выиграл суд у “Барселоны”, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, по решению суда каталонский клуб будет вынужден заплатить футболисту 8,5 миллионов евро за досрочный разрыв контракта с одностороннем порядке. При этом хавбек требовал от клуба почти 15 миллионов евро.

Зимой 2020 года Матеус перешел в “Барселону” из “Палмейраса” за 10 миллионов евро. Но за каталонский клуб он провел всего 1 матч, проведя на поле 17 минут. Спустя полгода клуб расторг контракт с игроком.

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