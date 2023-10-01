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Главная Новости Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити

Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити

Новости футбола Сегодня, 09:02
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити ФОТО: Robbie Jay Barratt

Лондонский футбольный клуб Арсенал заинтересован в подписании 23-летнего португальского вингера Вулверхэмптона Педру Нету.

Детали переговоров не раскрываются. Однако известен тот факт, что в 2017 году канониры уже хотели видеть португальца в своей команде, но тогда Педру Нету ушел из Браги в Лацио, поскольку итальянский клуб предложил за игрока большую сумму денег. Интересно, что на тот момент 16-летний португальсктий вингер являлвся фанатом Арсенала Арсена Венгера.

В текущем сезоне АПЛ Педру Нету оформил 4 ассиста и 1 гол за Вулверхэмптон.

Возможно, Арсенал подискивает дублера для своего лидера Букайо Сака, которого в последнее время мучает мышечный дискомфорт. По словам коуча лондонцев Микеля Артеты: «С Сака все хорошо, но ему нужен отдых».

Вчера, 30 сентября, Влуверхэмптон обыграл Манчестер Сити со счетом 2:1. Первый гол в матче в свои ворота забил защитник горожан Рубен Диаш после невероятного кросса по правому флангу от Педру Нету.

ВИДЕО. Как Педру Нету шокировал оборону Манчестер Сити

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