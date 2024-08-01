Замена Олисе. Кристал Пэлас подписал вингера Марселя

Бывший лидер Уотфорда Исмаила Сарр после годичного перерыва вернулся в чемпионат Англии.

Сегодня о переходе Сарра из Марселя официально объявил Кристал Пэлас. За трансфер сенегальского футболиста Кристал Пэлас заплатили 15 миллионов евро.

В составе Кристал Пэлас Сарр должен стать заменой Майклу Олисе, который перебрался этим летом в Баварию Мюнхен.

Исмаила Сарр перешел в Марсель только летом прошлого года из Уотфорда. В 35 матчах во всех турнирах в минувшем сезоне на его счету 5 голов и 6 ассистов.

Прошлый сезон Кристал Пэлас завершили на десятом месте.