ВИДЕО. Закономерная ничья в Бундеслиге. Бавария и Лейпциг поделили очки

На Ред Булл Арене в Лейпциге состоялся центральный матч шестого тура в немецкой Бундеслиге. В гости к одноименному клубу приехала мюнхенская Бавария, которая еще не проигрывала в этом сезоне.

Начало матча получилось достаточно интересным. Команды начали без раскачки, а в середине первого тайма хозяева сумели забить дважды. Сначала отличным ударом отметился Луа Опенда, забив свой четвертый гол в сезоне. А еще через шесть минут голом закончился розыгрыш углового. Центральный защитник Кастелло Люкеба выиграл верховую борьбу и отправил мяч мимо Ульрайха.

Второй тайм активней начали гости. Неудивительно, ведь подопечным Тухеля нужно было отыгрываться. На 57-й минуте Бавария отквитала один мяч. Харри Кейн реализовал пенальти, забив таким образом уже 9-й гол за новую команду. А еще через 15 минут Лерой Сане отличным ударом сравнял счет.

Лейпциг — Бавария — 2:2.

Голы: 1:0 — Опенда 20, 2:0 — Люкеба 26, 2:1 — Кейн 57, 2:2 — Сане 70.

После этой ничьи Бавария сместилась на третье место, а Лейпциг остался пятым. Команды по-прежнему разделяет одно очко.