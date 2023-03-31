Забитцер не собирается играть за "Баварию"

Хавбек “Баварии” Марсель Забитцер твердо решил покинуть свой клуб ближайшим летом.

Как известно, сейчас он выступает на правах аренды за “Манчестер Юнайтед”.

По словам футболиста, он видит свое будущее в английской Премьер-лиге, и ожидается, что смена тренера в “Баварии” не повлияет на его решение.

Напомним, что в этом месяце “Бавария” неожиданно уволила Юлиана Нагельсмана и назначила на его место Томаса Тухеля.