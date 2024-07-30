За ситуацией с Сане в Баварии следит английский топ-клуб

Вингер Баварии Лерой Сане имеет год по контракту с мюнхенским клубом, и пока чётко неясно, каким будет решение по его будущему. За тем, что происходит вокруг игрока, следит один топовый клуб.

Им, как сообщает Sky Sports, является лондонский Арсенал. Несмотря на то, что по сообщениям СМИ 28-летний вингер может продлить контракт с Баварией, Микель Артета хотел бы видеть его в своём составе.

Добавляется, что наставник Арсенала имеет хорошие отношения с игроком. Они выстроились во время сотрудничества в Манчестер Сити, когда Сане там играл, а Артета был членом тренерского штаба Пепа Гвардиолы.

Сам игрок недавно достаточно комплементарно отозвался о своём бывшем наставнике в одном из интервью, сказав, что благодаря его идеям он стал быстро развиваться, а сам он до сих пор им придерживается.

Напомним, ранее «канониры» оформили трансфер защитника Болоньи Риккардо Калафиори.