За Интер играет футболист-гей. Инсайдер Корона сделал новое громкое заявление

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Корона сделал новое резонансное заявление.

Ранее он рассказал о футболистах, которые играют в букмекерских конторах, а теперь высказался о геях в футболе.

По словам инсайдера, один из таких игроков защищает цвета «Интера». Из-за возможных неприятностей со стороны правоохранителей Корона не раскрыл его личность.

По словам инсайдера, он считает, что во всех футбольных клубах есть спортсмены-геи, но они не признаются публично. На данный момент ни один игрок «Интера» или других итальянских футбольных команд не заявил о своей гомосексуальности.

Отметим, что в “Интере” пока также никак не отреагировали на громкое заявление журналиста.

Напомним, что в таблице чемпионата Италии после восьми туров «Интер» занимает второе место с 19 очками. В следующем туре национального первенстве финалист прошлогодней Лиги чемпионов сыграет против «Торино» 21 октября.