За Челси в 2023 году в основном составе сыграли 37 разных футболистов

По данным журналиста Evening Standard Низаара Кинселла, ссылающегося на Opta Sports, в АПЛ за 2023 год в составе «Челси» на поле вышло 37 разных футболистов.

Вчера последним из этого списка стал полузащитник Лесли Угочукву.

Напомним, что в матче пятого тура “аристократы” играли на выезде против «Борнмута» на стадионе «Виталити — Дин Корт» и игра завершилась со счетом 0:0.

В текущее летнее трансферное окно «Челси» купил 12 новых игроков: Мойзес Кайседо, Ромео Лавия, Кристофер Нкунку, Коул Палмер, Алекс Дисаси, Николас Джексон, Лесли Угочукву, Роберб Санчес, Девид Вашингтон, Анжело, Джоржде Петрович и Диего Морейра.

По итогам пяти сыгранных матчей в чемпионате Англии “Челси” занимает 14-е место в турнирной таблице с 5 очками (2 поражения, 2 ничьи и 1 победа). В следующем туре подопечные аргентинского тренера Маурисио Почеттино сыграют против «Астон Виллы» 24 сентября.

В прошлом сезоне «Челси» занял 12-е место с 44 очками и впервые за долгое время не смогли пробиться в еврокубки.