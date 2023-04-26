За "Барселону" может дебютировать 15-летний футболист

В предстоящем туре чемпионата Испании “Барселоны” сыграет против “Райо Вальекано”.

Тренерский штаб “сине-гранатовых” уже опубликовал заявку на предстоящую игру, в которую включили 15-летнего форварда Ламина Ямала.

При этом в состав команды не вошли Серхио Роберто, Серхио Бускетс, Усман Дембеле и Андреас Кристенсен.

Матч пройдет 26 апреля и начнется 23:00 по киевскому времени.