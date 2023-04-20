"Ювентусу" вернули 15 очков в Серии А. Клуб ворвался в зону ЛЧ

Туринскому “Ювентусу” вернули 15 очков в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport Italia.

Гарантийная коллегия CONI удовлетворила апелляцию туринского клуба, который оспаривал снятие очков за финансовые махинации. Дело вернулось в апелляционный суд, который проведет повторное разбирательство.

Таким образом, у “Ювентуса” стало 59 очков и клуб вышел на третье место в турнирной таблице Серии А.

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