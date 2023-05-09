"Ювентусу" грозит наказание в новом сезоне

“Ювентус” могут наказать санкциями уже в новом сезоне.

Как пишет источник, туринский клуб может потерять девять баллов, если будет доказано, что его представители виновны в финансовых махинациях.

В ближайшее время Федерация футбола Италии пересмотрит дело, поскольку у них появились новые доказательства.

Напомним, что в этом сезоне “Ювентус” лишали 15 баллов, но после пересмотра жалобы им их вернули.

Сейчас туринский клуб занимает второе место в турнирной таблице с 66 очками.