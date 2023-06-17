“Ювентус” заинтересован в трансфере лидера "Лестера"

“Ювентус” заинтересован в трансфере правого защитника “Лестера” Тимоти Кастаня.

Как пишет Фабрицио Романо, представители туринского клуба уже запросили информацию о требованиях футболиста и английского клуба.

27-летний бельгиец не прочь переехать в Италию.

Стоимость игрока по версии Transfermarkt оценивается в 28 млн евро, а его контракт с “Лестером” рассчитан до лета 2025 года.