"Ювентус" вступил в борьбу за талантливого испанца

“Ювентус” проявляет интерес к защитнику “Вальядолида" и юношеской сборной Испании Ивану Фреснеде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются “Арсенал” и “Ньюкасл”.

В нынешнем сезоне 18-летний Фреснеда провел за “Вальядолид" 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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