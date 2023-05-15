"Ювентус" вновь теряет Погба

Французский полузащитник туринского “Ювентуса” Поль Погба выбыл из строя из-за травмы.

Футьолист получил повреждение в середине первого тайма матча 35-го тура чемпионата Италии против “Кремонезе”. Хавбек выполнил навесную передачу, после чего захромал. Француз покидал поле в слезах. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование.

Напомним, что Погба получил первую травму перед началом сезона и пропустил почти семь месяцев. В марте он вновь травмировался и выбыл на несколько недель.

В нынешнем сезоне 30-летний Погба провел за “Ювентус” девять матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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