Ювентус вмешается в борьбу двух клубов АПЛ за полузащитника Аталанты

Ювентус уже давно следит за 25-летним полузащитником Аталанты Теуном Коопмайнерсом, но, чтобы заполучить его, «зебрам» придётся постараться.

Как сообщает Tuttosport, на нидерландца так же претендуют Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, которые хотят составить конкуренцию Ювентусу.

Борьбой между тремя клубами хочет воспользоваться Аталанта, которая отпустит игрока не менее чем за 60 миллионов евро.

Прошлым летом Коопмайнерса хотел заполучить Наполи, но бергамаски предложение неаполитанцев в 48 миллионов евро сразу отклонили, понимая, что никаких скидок на нидерландца им делать не нужно.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 26 матчей за Аталанту, в которых отметился семью голами и четырьмя ассистами. Его контракт с «богиней» рассчитан до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

Ранее спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли заявил, что «старая синьора» не рассматривает Тьяго Мотту как замену Массимилиано Аллегри.