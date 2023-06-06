"Ювентус" вышел из проекта Суперлиги

Туринский “Ювентус” отказался от участия в Европейской Суперлиге, сообщает Relevo.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба уже сообщило об этом решении “Реалу” и “Барселону”, отправив соответствующие письма. Процесс выхода из турнира займет несколько недель.

Европейская Суперлига была создана в апреле 2021 года. Изначально в проект вошли 12 клубов. Впрочем, спустя несколько дней из-за критики и угроз со стороны ФИФА, УЕФА и других организаций проект покинули девять клубов.