"Ювентус" выкупит трансфер полузащитника сборной Италии
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Мануэля Локателли/Автор неизвестен
Туринский “Ювентус” выкупит у “Сассуоло” трансфер полузащитника Мануэля Локателли, сообщает Calcio e Finanza.
По сведениям источника, туринцы заплатят за футболиста 25 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 12,5 миллионов евро за счет бонусов. “Юве” произведет выплаты нескольких траншами в течение трех лет.
В нынешнем сезоне 25-летний Локателли выступает за “Ювентус” на правах аренды, провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи.
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