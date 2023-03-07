"Ювентус" выкупил Мойсе Кина: названа сумма трансфера

Туринский “Ювентус” выкупил у ливерпульского “Эвертона” трансфер нападающего сборной Италии Мойсе Кина, сообщает журналист Ромео Агрести в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатил за футболиста 28 миллионов евро. Форвард подписал с туринцами долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне 23-летний Кин выступает за “Ювентус” на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах и забил семь голов.

Стоит отметить, что летом 2019 года “Ювентус” продал Кина в “Эвертон” за 27 миллионов евро. Итальянец не сумел закрепиться в английском клубе и сдавался в аренду в ПСЖ.

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