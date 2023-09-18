Ювентус в скором времени начнет переговоры с Влаховичем

В ближайшее время нападающий Ювентуса Душан Влахович может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации, туринцы в скором времени планируют начать переговоры с Влаховичем по продлению контракта. В клубе его считают ключевым игроком и хотят заключить новое соглашение к 2027 или 2028 году. Также Скира написал, что Ювентус хочет реструктуризировать и распределить его высокую зарплату.

Напомним, что 28 января 2022, в день своего 22-летия, Влахович подписал с Ювентусом четырехлетний контракт. Сумма сделки составила 70 млн евро, а также 10 млн евро бонусами за достижение определенных результатов. 6 февраля 2022 года Душан дебютировал за новую команду в матче 24-го тура чемпионата Италии против Вероны (2:0) и на 13-й минуте забил свой первый мяч за Ювентус. 22 февраля 2022 года дебютировал в Лиге чемпионов в матче против Вильярреала (1:1), где серб забил мяч на 32-й секунде после паса Даниила.

В июле 2022 года сменил свой номер с 7 на 9. В первом матче итальянской Серии А 2022/2023 против Сассуоло отличился дублем.