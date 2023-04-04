"Ювентус" упустил победу над "Интером" в Кубке Италии

В первом матче ½ финала Кубка Италии туринский “Ювентус” на своем поле сыграл вничью с миланским “Интером” со счетом 1:1.

На 83-й минуте счет открыл Хуан Куадрадо, но в компенсированное время гостей от поражения спас Ромелу Лукаку.

Ответный матч “Интер” - “Ювентус” состоится 26 апреля.

“Ювентус” – “Интер” - 1:1 (0:0)

Голы: Куадрадо, 83 - 1:0, Лукаку, 90+5 (с пенальти) - 1:1

“Ювентус”: Перин, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо, Костич, Ди Мария (Кьеза, 65), Рабьо, Локателли, Фаджоли (Миретти, 65), Влахович (Милик, 74).

“Интер”: Ханданович, Дармиан, Д`Амброзио (Думфрис, 81), Ачерби, Бастони, Димарко (Гозенс, 69), Мхитарян, Брозович (Аслани, 81), Барелла, Джеко (Лукаку, 69), Мартинес.

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