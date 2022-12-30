"Ювентус" удивил ценой на американца Маккенни

Туринский “Ювентус” определился с ценой на американского полузащитника Уэстона Маккенни, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 40 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляет “Борнмут”.

Маккенни перешел в “Ювентус” летом 2021 года из “Шальке” за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний американец провел 16 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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