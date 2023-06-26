"Ювентус" убедил одного из лидеров продлить контракт

Туринский “Ювентус” договорился о продлении контракта с французским полузащитником Адриеном Рабьо, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба достигло соглашения с мамой игрока, которая является его агентом. Зарплата француза увеличится до семи миллионов евро в год. Ожидается, что новое соглашение будет подписано 28 июня.

В завершившемся сезоне 28-летний Рабьо провел за “Ювентус” 43 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.