EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Ювентус согласовал контракт с главным тренером Болоньи

Ювентус согласовал контракт с главным тренером Болоньи

Новости футбола Сегодня, 11:23
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Ювентус согласовал контракт с главным тренером Болоньи Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Ювентус согласовал контракт с главным тренером Болоньи Тьяго Моттой, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны договорились о сотрудничестве сроком на три года - до июня 2027 года. В скором времени итальянский тренер сообщит клубу о своем решении.

Тьяго Мотта проделал отличную работу в качестве тренера Болоньи, пройдя квалификацию в Лиги Чемпионов впервые в истории скромного клуба.

На посту наставника Бьянконери Мотта сменит Массимилиано Аллегри, который будет уволен в ближайшее время. Ранее сообщалось, что в руководстве Юве решают, будет ли уволен Аллегри сегодня или уже через 10 дней, то бишь 26 мая.

Ювентус занимает четвертое место в Серии А за два тура до конца. Бьянконери проводят не лучший сезон, а позиции главного тренера в клубе не прочны, даже несмотря на недавний триумф в Кубке Италии.

Связанные команды и лиги
Болонья Ювентус Серия А Италия
Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 17:34 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
АПЛ получила письмо от одного из клубе с предложением отменить ВАР Новости футбола Вчера, 14:11 АПЛ получила письмо от одного из клубов с предложением отменить ВАР
Сенсационная Жирона рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон Новости футбола Вчера, 04:40 Сенсационная Жирона рискует быть отправлена в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов
Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов Новости футбола Вчера, 02:13 Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов
Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой Новости бокса 14 мая 2024, 16:30 Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой
Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду? Новости футбола 14 мая 2024, 08:28 Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду?
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:23 Ювентус согласовал контракт с главным тренером Болоньи Новости футбола Сегодня, 11:09 Реакция на потоп. Фанаты Ньюкасла пришли на матч с Ман Юнайтед в оригинальных костюмах Новости футбола Сегодня, 10:44 Манчестер Сити представил домашний и выездной комплекты формы на сезон 2024/25 Новости футбола Сегодня, 10:42 Сборная Украины огласила предварительную заявку на Евро-2024 Новости бокса Сегодня, 10:24 Легендарный Златан Ибрагимович обратился к Тайсону Фьюри перед его боем с Усиком Новости футбола Сегодня, 10:09 Вратарь Манчестер Сити пропустит два заключительных матча сезона Новости футбола Сегодня, 10:06 Наполи определил замену Осимхену за 40 миллионов евро Новости футбола Сегодня, 10:03 Большой скандал в Италии. Главный тренер Ювентуса угрожал журналисту после матча с Аталантой Новости бокса Сегодня, 09:30 Команда Усика подала жалобу на покрытие ринга на бой с Фьюри Новости футбола Сегодня, 09:29 Во время матча МЛС на поле выбежал енот и даже установил рекорд
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Стефанос Циципас – Николас Харри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей Сегодня Канада – Норвегия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей Сегодня США – Франция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Лас-Пальмас – Бетис прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Аль-Халидж – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Теннис Сегодня Даниэль Коллинз – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Реал Сосьедад – Валенсия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей Сегодня Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Денвер Наггетс прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года Хоккей Сегодня Ванкувер Кэнакс – Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года