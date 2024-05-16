Ювентус согласовал контракт с главным тренером Болоньи Тьяго Моттой, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны договорились о сотрудничестве сроком на три года - до июня 2027 года. В скором времени итальянский тренер сообщит клубу о своем решении.

Тьяго Мотта проделал отличную работу в качестве тренера Болоньи, пройдя квалификацию в Лиги Чемпионов впервые в истории скромного клуба.

На посту наставника Бьянконери Мотта сменит Массимилиано Аллегри, который будет уволен в ближайшее время. Ранее сообщалось, что в руководстве Юве решают, будет ли уволен Аллегри сегодня или уже через 10 дней, то бишь 26 мая.

Ювентус занимает четвертое место в Серии А за два тура до конца. Бьянконери проводят не лучший сезон, а позиции главного тренера в клубе не прочны, даже несмотря на недавний триумф в Кубке Италии.