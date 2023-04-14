"Ювентус" сделал официальное заявление о состоянии здоровья Щенсны

Итальянский "Ювентус" сделал официальное заявление о состоянии здоровья польского вратаря Войцеха Щенсны.

Как известно, голкиперу стало плохо во время четвертьфинального матча Лиги Европы против "Спортинга" (1:0).

Из-за боли в груди его заменили еще в первом тайме.

"После первого обследования у Щенсны не выявлено никаких проблем", - сообщила пресс-служба итальянского клуба.