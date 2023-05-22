"Ювентус" с позором проиграл в матче Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии “Ювентус” на выезде проиграл “Эмполи” со счетом 1:4.

Победу хозяевам принесли дубль Франческо Капуто, голы Себастьяно Луперто и Роберто Пикколо. У туринского клуба отличился Федерико Кьеза.

“Эмполи”, набрав 42 очка, вышел на 14-е место в турнирной таблице Серии А. “Ювентус” с 59 очками остался на седьмом месте.

“Эмполи” – “Ювентус” - 4:1 (2:0)

Голы: Капуто, 18 (с пенальти) - 1:0, Луперто, 21 - 2:0, Капуто, 47 - 3:0, Кьеза, 85 - 3:1, Пикколи, 90 - 4:1

“Эмполи”: Викарио, Эбуэхи, Луперто, Исмайли, Паризи, Акпа-Акпро (Стоянович, 88), Грасси, Бандинелли (Хаас, 68), Фаццини (Хендерсон, 79), Камбьяги (Пьяца, 79), Капуто (Пикколи, 88).

“Ювентус”: Щесны, Барбьери (Кьеза, 46), Алекс Сандро (Ругани, 63), Бремер, Гатти, Костич, Рабьо, Локателли (Ди Мария, 59), Миретти (Паредес, 46), Милик (Кин, 58), Влахович.

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