"Ювентус" с хоккейным счетом победил в дерби Турина

В матче 24-го тура чемпионата Италии “Ювентус” на своем поле обыграл “Торино” со счетом 4:2.

Победу хозяевам принесли голы Хуана Куадрадо, Данило, Бремера и Адриена Рабьо. У гостей отличились Янн Карамо и Антонио Санабрии.

“Ювентус”, набрав 35 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. “Торино” с 31 очком остался на девятой позиции.

“Ювентус” – “Торино” - 4:2 (2:2)

Голы: Карамо, 2 - 0:1, Куадрадо, 16 - 1:1, Санабрия, 43 - 1:2, Данило, 45 - 2:2, Бремер, 71 - 3:2, Рабьо, 80 - 4:2

“Ювентус”: Щесны, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Куадрадо (Де Шильо, 68), Костич, Ди Мария (Кьеза, 69), Рабьо, Фаджоли, Барренечеа (Погба, 69), Влахович (Кин, 86).

“Торино”: Милинкович-Савич, Синго, Джиджи (Гравийон, 84), Схюрс, Буонджорно, Родригес (Войвода, 74), Линетти (Риччи, 74), Миранчук, Илич, Санабрия, Карамо (Радонич, 60; Сек, 74).

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