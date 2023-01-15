"Ювентус" рассматривает два варианта на замену Аллегри

Туринский “Ювентус” может сменить главного тренера следующим летом, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, руководство клуба очень разочаровано разгромным поражением в матче чемпионата Италии с “Наполи” (1:5). Несмотря на это, вопрос об увольнении главного тренера Массимилиано Аллегри пока не рассматривается, но летом все может измениться. В качестве кандидатов на пост наставника туринцев рассматривают Зинедин Зидан (безработный) и Антонио Конте ("Тоттенхэм").

При этом, в случае увольнения Аллегри “Ювентусу” придется выплатить ему компенсацию в размере порядка 25-30 миллионов евро, а за Конте также придется платить компенсацию “Тоттенхэму”. В связи с этим Зидан является более реалистичным вариантом.

Не пропустите: Клуб Серии А уволил главного тренера.