"Ювентус" проиграл в гостевом матче Серии А

В матче 30-го тура чемпионата Италии “Ювентус” на выезде проиграл “Сассуоло” со счетом 0:1.

Единственный гол в середине второго тайма забил Грегуар Дефрель.

“Сассуоло”, набрав 40 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Серии А. “Ювентус” с 44 очками остался на седьмой позиции.

“Сассуоло” – “Ювентус” - 1:0 (0:0)

Гол: Дефрель, 64 - 1:0

“Сассуоло”: Консильи, Толян, Эрлич, Руан (Феррари, 90), Рожерио, Лопес, Фраттези, Матеус Энрике (Харруи, 71), Байрами (Дзортеа, 78), Лорьянте (Сейде, 78), Пинамонти (Дефрель, 46).

“Ювентус”: Перин, Барбьери (Куадрадо, 57), Данило, Бремер, Гатти, Костич (Кьеза, 66), Паредес (Погба, 83), Рабьо, Фаджоли (Миретти, 66), Милик (Ди Мария, 57), Влахович.

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