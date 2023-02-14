"Ювентус" продлит контракт с бразильским защитником

“Ювентус” договорился о продлении контракта с бразильским защитником Данило, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, туринский клуб объявит о новом соглашении в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 31-летний Данило провел за “Ювентус” 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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