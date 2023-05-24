"Ювентус" принял жесткое решение по Аллегри

После поражения от "Эмполи" (1:4) в последнем матче чемпионата и почти полной потери шансов на попадание в Лигу чемпионов, "Ювентус" пересмотрел свою позицию относительно главного тренера Массимилиано Аллегри.

Как пишет источник, итальянский специалист будет уволен после окончания сезона.

Инсайдер Николо Скира также подтверждает, что руководство клуба больше не считает Аллегри неприкасаемым.

Уже сейчас руководство клуба начало обсуждать будущее тренера в “Ювентусе”.

Решение будет объявлено в ближайшем времени.