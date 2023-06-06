"Ювентус" принял важное решение по главному тренеру

Наставник “Ювентуса” Массимилиано Аллегри останется в команде на следующий сезон.

Такое решение приняло руководство клуба.

Там посчитали, что готовы продолжить сотрудничество с итальянским специалистом в связи с техническими и экономическими причинами.

Если бы тренера уволили, то клубу пришлось бы выплатить ему значительную денежную компенсацию, поскольку контракт действует до 2025 года.

В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в чемпионате Италии и будет играть в Лиге конференций - 2023/2024.