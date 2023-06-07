“Ювентус” пригрозили исключить из еврокубков на три сезона

УЕФА оказывает давление на “Ювентус”, чтобы помешать созданию Суперлиги Европы.

Как пишет источник, генеральный директор клуба Маурицио Сканавино направил письмо основателям турнира “Реалу” и “Барселоне” с просьбой встретиться и обсудить решение “Ювентуса” отказаться от участия в проекте.

В письме он указал, что УЕФА пригрозил клубу возможным исключении клуба из еврокубков на три сезона из-за финансовых махинаций.

В то же время в Суперлиге не подтвердили информацию о давлении со стороны УЕФА и готовы защищать интересы “Ювентуса”.