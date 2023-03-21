"Ювентус" предложил новый контракт Рабьо: названы условия
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен
Туринский “Ювентус” хочет продлить контракт с французским полузащитником Адриеном Рабьо, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб хочет увеличить зарплату футболиста до 10 миллионов евро в год плюс бонусы. Сейчас хавбек получает семь миллионов евро в год. Впрочем, француз готов остаться только в том случае, если “Юве” пробьется в Лигу чемпионов, а сейчас клуб отстает от 4-го места на семь очков. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют английские клубы.
В нынешнем сезоне 27-летний Рабьо провел за “Ювентус” 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Буффон назвал главную ошибку в карьере.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 15:55 Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч"
Новости футбола Вчера, 15:42 Месси хочет вернуться в "Барселону"
Новости футбола Вчера, 04:00 Крупная победа "Арсенала", потери "Челси" и "Тоттенхэма": результаты 28-го тура АПЛ
Новости футбола 19 мар 2023, 18:04 "Барселона" вырвала победу над "Реалом" в Ла Лиге
Новости футбола 19 мар 2023, 16:15 ПСЖ неожиданно проиграл в домашнем матче Лиги 1
Новости футбола 19 мар 2023, 15:30 "Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:30 "Севилья" объявила о назначении нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 16:15 "Ювентус" предложил новый контракт Рабьо: названы условия Новости футбола Сегодня, 15:55 "Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Монако" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Тоттенхэм" нацелился на тренера из Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 15:30 Луческу может покинуть киевского "Динамо" ради клуба Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 15:15 Холанд не поможет сборной Норвегии в матчах отбора Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 14:55 "Ньюкасл" нацелился на хавбека "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 14:42 "Шахтер" продлил контракт с основным защитником Новости футбола Сегодня, 14:30 Гризманн может уйти из сборной Франции: названа причина Новости футбола Сегодня, 14:15 Известный африканский форвард завершил карьеру. Он выступал за "Арсенал" и "Реал"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Словакия - Люксембург 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Сан-Марино - Северная Ирландия 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Италия - Англия 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Дания - Финляндия 23 марта 2023 года