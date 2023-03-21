"Ювентус" предложил новый контракт Рабьо: названы условия

Туринский “Ювентус” хочет продлить контракт с французским полузащитником Адриеном Рабьо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет увеличить зарплату футболиста до 10 миллионов евро в год плюс бонусы. Сейчас хавбек получает семь миллионов евро в год. Впрочем, француз готов остаться только в том случае, если “Юве” пробьется в Лигу чемпионов, а сейчас клуб отстает от 4-го места на семь очков. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют английские клубы.

В нынешнем сезоне 27-летний Рабьо провел за “Ювентус” 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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