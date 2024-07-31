Ювентус предложил более 40 миллионов евро за полузащитника сборной Нидерландов
Центральный полузащитник Аталанты Тен Копмейнерс продолжает оставаться одной из главных целей Ювентуса на текущее трансферное окно.
Как сообщает Фабрицио Романо, сегодня туринский клуб направил Аталанте предложение размером в 45 миллионов евро. По условиям контракта с самим футболистом Ювентус договорился еще месяц назад.
Ожидается, что Аталанта примет это предложение и оконцательно даст “зеленый свет” на переход Копмейнерса. Футболист уже сообщил руководству клуба, что хочет перейти именно в Ювентус.
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Если трансфер состоится, Копмейнерс станет уже третьим новым центральным полузащитником Ювентуса в этом сезоне. Ранее клуб уже купил у Астон Виллы Дугласа Луиса, а из Ниццы перешел Кефрен Тюрам.
В минувшем сезоне Серии А на счету Копмейнерса 12 голов и 5 ассистов в 34 матчах.