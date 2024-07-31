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Ювентус предложил более 40 миллионов евро за полузащитника сборной Нидерландов

Новости футбола Сегодня, 05:00
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Ювентус предложил более 40 миллионов евро за полузащитника сборной Нидерландов Marco Luzzani/Getty Images

Центральный полузащитник Аталанты Тен Копмейнерс продолжает оставаться одной из главных целей Ювентуса на текущее трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, сегодня туринский клуб направил Аталанте предложение размером в 45 миллионов евро. По условиям контракта с самим футболистом Ювентус договорился еще месяц назад.

Ожидается, что Аталанта примет это предложение и оконцательно даст “зеленый свет” на переход Копмейнерса. Футболист уже сообщил руководству клуба, что хочет перейти именно в Ювентус.

Если трансфер состоится, Копмейнерс станет уже третьим новым центральным полузащитником Ювентуса в этом сезоне. Ранее клуб уже купил у Астон Виллы Дугласа Луиса, а из Ниццы перешел Кефрен Тюрам.

В минувшем сезоне Серии А на счету Копмейнерса 12 голов и 5 ассистов в 34 матчах.

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